Nuovo record del gas a 341 euro. Annunciato un consiglio Ue straordinario sull'energia (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una partenza di giornata calma e un picco nel secondo pomeriggio, il prezzo del gas ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'europa, ha chiuso la seduta a 339 euro al megwattora (+5% rispetto ...

