Nuovo concorso al Tar, 53 posti disponibili: come candidarsi (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra i diversi concorsi in scadenza a settembre c'è anche un Nuovo concorso indetto dal TAR per il reclutamento di referendari di Tribunale Amministrativo Regionale, rivolto alla copertura di 53 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa. Ecco tutti i dettagli, il bando da scaricare e le informazioni utili. Chi può candidarsi Nel dettaglio possono partecipare al concorso referendari TAR le seguenti categorie di candidati: i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli sopra menzionati; gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato ...

