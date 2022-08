Nuovo anno di prova e formazione docenti neoimmessi: almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 attività didattiche + test finale. DECRETO e NOTA (Di venerdì 26 agosto 2022) Emanata la NOTA ministeriale 30998 del 25 agosto con le disposizioni relative al percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, con cui si comunica anche l'emanazione del dm 226 del 16 agosto, in corso di registrazione, recante “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del DECRETO legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del DECRETO legge 30 aprile 2022, n. ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) Emanata laministeriale 30998 del 25 agosto con le disposizioni relative al percorso die didel personale docente ed educativo, con cui si comunica anche l'emanazione del dm 226 del 16 agosto, in corso di registrazione, recante “Disposizioni concernenti il percorso die didel personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 dellegislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento dele definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), dellegge 30 aprile 2022, n. ...

