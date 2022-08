Nuoto artistico | Paolo Barelli sul caso Cerruti | “Basta offese impunite | è ora di finirla!”

(Di venerdì 26 agosto 2022) La Federazione Italianafa sentire la voce sulla vicenda che ha visto coinvolta Linda. L’azzurra, vittima di commenti sessisti sul proprio profilo Instagram dove aveva posato con le sue medaglie, è stata oggetto di analisi di, presidente della FIN. Il n.1 della Feder, in qualità di capo gruppo alla Camera di Forza Italia, ha espresso concetti molto chiari a tutela dell’atleta, protagonista straordinaria nel corso degli Europei delcon otto medaglie all’attivo, emozionando per le sue rappresentazioni. “. E’ necessario disciplinare l’utilizzo dei social per evitare che siano considerati zona franca e individuare i responsabili di eventuali azioni da ...

... mi hanno 'difesa' ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l'immagine di un'atleta diorgogliosa dei suoi risultati. È questa l'Italia che orgogliosamente rappresento portando ...A testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio di. L'immagine ha provocato frasi vergognose e volgari, che hanno scatenato la reazione dell'azzurra 'Rimango basita nonché ...Il presidente della Federnuoto a sostegno della pluricampionessa azzurra ROMA (ITALPRESS) - 'Basta offese impunite. E' necessario disciplinare ...Il presidente della Fin esprime solidarietà alla pluricampionessa del sincro dopo i commenti sessisti ricevuti per una foto sui social ...