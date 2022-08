Nove paesi europei indagano sulla realtà dei servizi socio-sanitari e dei professionisti di paesi terzi per individuare soluzioni ai problemi che interessano il settore (Di venerdì 26 agosto 2022) . L'assistenza socio-sanitaria è molto richiesta in Europa come servizio al cittadino, e cerca buoni professionisti che la svolgano. Questo servizio, in termini generali, comprende l'insieme delle cure (sia sociali che sanitarie), volte a fornire un'assistenza completa capace di soddisfare i bisogni sia degli anziani che dei disabili durante il periodo di fabbisogno. Va tenuto presente che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale sancito dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancanza di professionisti qualificati che possano aiutare le persone non autosufficienti porta ad un aumento della domanda di lavoratori che svolgono questi compiti. Di fronte a questa realtà, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) . L'assistenzaa è molto richiesta in Europa comeo al cittadino, e cerca buoniche la svolgano. Questoo, in termini generali, comprende l'insieme delle cure (sia sociali chee), volte a fornire un'assistenza completa capace di soddisfare i bisogni sia degli anziani che dei disabili durante il periodo di fabbisogno. Va tenuto presente che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale sancito dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancanza diqualificati che possano aiutare le persone non autosufficienti porta ad un aumento della domanda di lavoratori che svolgono questi compiti. Di fronte a questa, il ...

