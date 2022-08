“Non stanno facendo nulla”. L'accusa all'Europa, ennesima frattura sul gas (Di venerdì 26 agosto 2022) Giordano Bruno Guerri, storico e giornalista, è tra i presenti del parterre del 26 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. L'argomento trattato in studio è quello del gas, che è sempre più caro e andiamo verso il razionamento nei mesi freddi: “Prima di tutto l'Europa - evidenzia Bruno Guerri - non ha ancora una strategia comune. Questa Europa che è nata e si è voluta basare sull'economia ma non sta affrontando questo gigantesco problema economico in un modo coeso ed unitario, decidendo quello che vuole. Io non sono un tecnico e non posso dare indicazioni, se usare un tetto del gas, oppure la rinuncia passeggere alla politica verde, oppure suddivisione del gas, ma deve comunque - bacchetta l'ospite televisivo - prendere una decisione unitaria”. Gas sempre più caro, andiamo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Giordano Bruno Guerri, storico e giornalista, è tra i presenti del parterre del 26 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. L'argomento trattato in studio è quello del gas, che è sempre più caro e andiamo verso il razionamento nei mesi freddi: “Prima di tutto l'- evidenzia Bruno Guerri - non ha ancora una strategia comune. Questache è nata e si è voluta basare sull'economia ma non sta affrontando questo gigantesco problema economico in un modo coeso ed unitario, decidendo quello che vuole. Io non sono un tecnico e non posso dare indicazioni, se usare un tetto del gas, oppure la rinuncia passeggere alla politica verde, oppure suddivisione del gas, ma deve comunque - bacchetta l'ospite televisivo - prendere una decisione unitaria”. Gas sempre più caro, andiamo ...

