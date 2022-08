“Non sono pazza…” Catia Franchi beccata così in piena estate: la dama di U&D sorprende tutti (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra le protagoniste indiscusse della scorsa edizione di Uomini e Donne, Catia Franchi è tornata a far parlare di sé. La dama del trono over si è infatti presentata sui social con un particolare outfit, sfidando il caldo delle ultime settimane: ecco il post “incriminato”. Gli ultimi mesi di Uomini e Donne sono stati segnati dalla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra le protagoniste indiscusse della scorsa edizione di Uomini e Donne,è tornata a far parlare di sé. Ladel trono over si è infatti presentata sui social con un particolare outfit, sfidando il caldo delle ultime settimane: ecco il post “incriminato”. Gli ultimi mesi di Uomini e Donnestati segnati dalla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BelpietroTweet : Mentre Letta si scaglia contro la Meloni per un video, escono gli impressionanti dati del Viminale sui crimini comm… - SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - GiuseppeConteIT : Lo avevamo detto, il confronto a lume di candela in Rai su cui si sono accordati Letta e Meloni non rispetta il dir… - SBaronceli : RT @pdnetwork: Vogliamo la scuola dell’infanzia (3-6 anni) gratuita, universale e obbligatoria. Perché? ?? Chi la frequenta quando ha 15 an… - Vincenzo_Mazz : RT @mariosalis: La TV di Stato russa lancia un appello disperato: Abbiamo bisogno di più persone per uccidere gli ucraini Cari Travaglio, O… -