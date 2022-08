“Non sono incinta”: l’amatissimo volto di Uomini e Donne smentisce così le voci (Di venerdì 26 agosto 2022) di una presunta gravidanza; cosa ha scritto sui social. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del trono più famoso della tv. Come accaduto negli ultimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 agosto 2022) di una presunta gravidanza; cosa ha scritto sui social. Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione die i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del trono più famoso della tv. Come accaduto negli ultimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

BelpietroTweet : Mentre Letta si scaglia contro la Meloni per un video, escono gli impressionanti dati del Viminale sui crimini comm… - SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - GuidoDeMartini : ?? DOPO LA BELLEZZA DI 2 (DUE!) ANNI SI “SCOPRE” L’IMPORTANZA DI UNA TERAPIA DOMICILIARE PRECOCE CON ANTINFIAMMATORI… - ENAPAY_2 : RT @Napalm51: Non ci hanno fatto abbracciare i nostri cari. Non ce li hanno fatti nemmeno vedere quando sono morti, li hanno cremati, tumul… - Diegooloso : @mai4abb non sono interista ma va bene uguale -