Noemi rimprovera un bambino fra il pubblico durante un concerto: "Guarda che scendo!" (Di venerdì 26 agosto 2022) Noemi ha interrotto una delle sue esibizioni perché qualcuno dal pubblico le impediva di continuare. Il colpevole, inoltre, sarebbe addirittura un bambino. Scopriamo cosa è accaduto Tra migliori cantanti del nostro panorama musicale c'è di sicuro la bella Noemi. L'artista, però, non è sempre stata oggetto dell'attenzione dei giornali a causa della sua vita professionale, bensì, molto spesso, anche per quella privata. Non molto tempo fa, ad esempio, vi abbiamo raccontato di una sua interessante intervista che ha rilasciato al celebre settimanale Oggi. La cantante romana, infatti, ha dichiarato di aver vissuto una difficile periodo dal punto di vista psicologico. Racconta di essere ingrassata molto a causa della pressione a cui è stata sottoposta per lungo tempo. È riuscita a superare quel brutto periodo, ...

