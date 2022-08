No! Salvini non ha azzerato gli sbarchi quando era ministro (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 25 agosto, ospite a Dritto e rovescio su Rete 4, il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato (min. 23:12) un risultato raggiunto quando è stato ministro dell’Interno: quello di aver «azzerato gli sbarchi» dei migranti irregolari sulle coste dell’Italia. Questo è uno dei cavalli di battaglia del leader della Lega: numeri alla mano, è vero che con Salvini ministro gli sbarchi si sono ridotti, proseguendo un calo iniziato già con il governo precedente, ma non si sono mai azzerati. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 24 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Tra il 1° giugno 2018 e il 4 settembre 2019, ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 25 agosto, ospite a Dritto e rovescio su Rete 4, il leader della Lega Matteoha rivendicato (min. 23:12) un risultato raggiuntoè statodell’Interno: quello di aver «gli» dei migranti irregolari sulle coste dell’Italia. Questo è uno dei cavalli di battaglia del leader della Lega: numeri alla mano, è vero che conglisi sono ridotti, proseguendo un calo iniziato già con il governo precedente, ma non si sono mai azzerati. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 24 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Tra il 1° giugno 2018 e il 4 settembre 2019, ...

