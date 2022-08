Nessuna italiana sorride. Ma l'euro-inferno è tutto per i nerazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022) Inzaghi pesca Bayern e Barça, i «nemici» del Triplete Chelsea per il Milan, Juve col Psg. Reds per il Napoli Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Inzaghi pesca Bayern e Barça, i «nemici» del Triplete Chelsea per il Milan, Juve col Psg. Reds per il Napoli

borghi_claudio : @Mandolesi_Giu @lucabattanta Il problema è alla base. In quasi nessuna scuola italiana all'uscita dalle superiori è… - _Nico_Piro_ : Stefania onora la professione giornalista con la tenacia di chi vuole la verità e vuole portarla al pubblico. Anche… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: “Nessuna strada intitolata al neofascista Ramelli”. I vergognosi manifesti di Sinistra Italiana, alla faccia del 'pericolo… - Quinta00876879 : RT @lup0solitari0: @mrctrdsh Lei non prova vergogna delle sue parole sul Santo Padre,uomo di pace?? Sempre detto che nessuna forza politica… - paolo_ann : @Gazzetta_it A me non sembra che Italiano faccia giocare così bene la Fiorentina, ho visto una squadra non padrona… -