Nel weekend ci sarà molto traffico sulle strade | ma almeno senza afa

AGI - L'ultimo weekend del mese in Italia sara' all'insegna del secondo controesodo agostano, con traffico da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale, e di un meteo instabile, con piogge e temporali che porteranno temperature piu' fresche su gran parte della penisola. Già dal pomeriggio in aumento i flussi in uscita dalle principali località turistiche verso i centri urbani e il traffico passerà da bollino giallo a bollino rosso fino a lunedì mattina. Sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Viabilità Italia prevede traffico intenso sulle grandi direttrici, con lunghe code e incolonnamenti soprattutto domenica sera. In particolare il traffico sarà intenso in direzione delle regioni del Nord e ...

