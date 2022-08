Napoli:"turisti scambiano ombrellone clochard per punto ristoro" (Di venerdì 26 agosto 2022) "Riportiamo, per l'ennesima volta, alla Vostra attenzione Istituzionale il persistere dello stato di degrado presente sulle aiuole del Maschio Angioino. Da qualche giorno, inoltre, è apparso, tra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Riportiamo, per l'ennesima volta, alla Vostra attenzione Istituzionale il persistere dello stato di degrado presente sulle aiuole del Maschio Angioino. Da qualche giorno, inoltre, è apparso, tra le ...

ANSA_Legalita : Due turisti aggrediti a Napoli durante una tentata rapina. I malviventi volevano portare via un costoso orologio |… - ANSACampania : Napoli:'turisti scambiano ombrellone clochard per punto ristoro' - anteprima24 : ** ##Napoli: 'Turisti scambiano ombrellone clochard per punto ristoro' ** - SkyTG24 : Napoli, turisti aggrediti durante tentata rapina - CorriereQ : Napoli:”turisti scambiano ombrellone clochard per punto ristoro” -