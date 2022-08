Napoli, Tuttosport insiste: “Cristiano Ronaldo possibile con Osimhen allo United”. La formula (Di venerdì 26 agosto 2022) È una voce che rimbalza da diverse ore e dai più viene considerata poco più di una boutade, eppure più passa il tempo e più vengono delineati i contorni dell’affare che potrebbe portare Cristiano Ronaldo a vestire la maglia del Napoli. In particolare, a insistere è Tuttosport, che rilancia un clamoroso intreccio con il Manchester United che vede anche l’inserimento di Victor Osimhen nella trattativa. Infatti, spiega il quotidiano torinese, i Red Devils sono pronti a versare 100 milioni nella casse del Napoli per l’attaccante nigeriano. Inoltre, per sostituire il terminale offensivo degli azzurri, il Manchester United cederebbe in prestito gratuito Cristiano Ronaldo, che quindi tornerebbe in Italia e, ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) È una voce che rimbalza da diverse ore e dai più viene considerata poco più di una boutade, eppure più passa il tempo e più vengono delineati i contorni dell’affare che potrebbe portarea vestire la maglia del. In particolare, are è, che rilancia un clamoroso intreccio con il Manchesterche vede anche l’inserimento di Victornella trattativa. Infatti, spiega il quotidiano torinese, i Red Devils sono pronti a versare 100 milioni nella casse delper l’attaccante nigeriano. Inoltre, per sostituire il terminale offensivo degli azzurri, il Manchestercederebbe in prestito gratuito, che quindi tornerebbe in Italia e, ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve, anche #Paredes ??#Napoli: #Ronaldo! ??#Milik pronto per la #Roma - sportface2016 : #Napoli, Tuttosport insiste: '#CristianoRonaldo è possibile con #Osimhen al #ManchesterUnited'. Ecco la formula nel… - Luxgraph : Spezia, Gotti: 'Occhio al Sassuolo. Mi serve un rinforzo per reparto' - supermarianobr2 : @erosazzurro Ma no questi se ne fregano delle voci, se poi lo ha detto auriemma che fa finta di tifare napoli ma po… - Luxgraph : Mondiali -1: Galassi presenta la sfida col Canada -