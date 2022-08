Napoli: “Turisti scambiano ombrellone clochard per punto ristoro” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Riportiamo, per l’ennesima volta, alla Vostra attenzione Istituzionale il persistere dello stato di degrado presente sulle aiuole del Maschio Angioino. Da qualche giorno, inoltre, è apparso, tra le baracche di tela e cartone, anche un ombrellone. Da lontano sembra l’appendice di un lido balneare o un punto ristoro. Grande delusione per i Turisti, ma restano in bella vista, nell’angolo in basso alle aiuole, i cumuli di immondizia”. A denunciarlo, attraverso una pec inviata all’attenzione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della neo vice sindaco di Napoli, Laura Lieto, è l’associazione “No Comment” che, con cadenza settimanale, invia i suoi attivisti in giro per la città al fine di individuare e segnalare emergenze di varia natura (solidale, culturale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Riportiamo, per l’ennesima volta, alla Vostra attenzione Istituzionale il persistere dello stato di degrado presente sulle aiuole del Maschio Angioino. Da qualche giorno, inoltre, è apparso, tra le baracche di tela e cartone, anche un. Da lontano sembra l’appendice di un lido balneare o un. Grande delusione per i, ma restano in bella vista, nell’angolo in basso alle aiuole, i cumuli di immondizia”. A denunciarlo, attraverso una pec inviata all’attenzione del sindaco di, Gaetano Manfredi, e della neo vice sindaco di, Laura Lieto, è l’associazione “No Comment” che, con cadenza settimanale, invia i suoi attivisti in giro per la città al fine di individuare e segnalare emergenze di varia natura (solidale, culturale ...

