Napoli | Mario Rui | “Cristiano Ronaldo il migliore di sempre | può giocare ovunque”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il difensore delRui, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando del possibile approdo in Campania del connazionale: “Un giocatore della sua qualità può. Per me è ildi– anche se sono di parte -, sono certo che lo spogliatoio lo accoglierebbe con piacere“. Il portoghese ha poi aggiunto ridendo: “Vivere al Maschio Angioino? Neppure un castello sarebbe sufficiente per contenere la sua famiglia“. Attualmente si tratta semplicemente di una suggestione da ultimi giorni di mercato, ma esiste una piccola possibilità di vedere CR7 al. SportFace.