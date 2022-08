Napoli, la probabile formazione di Spalletti per la trasferta di Firenze (Di venerdì 26 agosto 2022) Napoli - Non si cambia. Già, l'idea è quella di schierare anche con la Fiorentina la squadra che ha vinto con Verona e Monza e difficilmente Spalletti la modificherà fino a domenica. Per forza di cose,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022)- Non si cambia. Già, l'idea è quella di schierare anche con la Fiorentina la squadra che ha vinto con Verona e Monza e difficilmentela modificherà fino a domenica. Per forza di cose,...

GiuseppeCaldo : @giulianidom_ @FBiasin Osimhen e probabile che l’anno prox lo venderesti comunque e il Napoli avrebbe i 100ml da re… - LoretoAntonucci : Magari fosse, così dopo aver sfasciato la Juve,sfascia anche il #Napoli. Ma secondo voi ADL tira fuori 100 milioni… - NapoliAddict : Napoli, la probabile formazione di Spalletti per la trasferta di Firenze #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - salvione : Napoli, la probabile formazione di Spalletti per la trasferta di Firenze - Yogaolic : @rep_napoli Visto la narrazione con bava in ogni dove x il nuovo patron è probabile vada alla salernitana ?????? -