Napoli-Juventus, sentite Galtier: l'ha detto sul futuro di Navas e Paredes (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attuale allenatore del PSG Christophe Galtier, ha parlato nel corso della conferenza stampa di vari argomenti, in particolare delle situazioni di mercato di Keylor Navas e Leandro Paredes. "Paredes ad oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con la Juventus ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato" – Parole di circostanza quelle del tecnico francese, una tipica risposta retorica che nella maggior parte dei casi fa presagire uno scenario ben delineato, in questo caso in favore dei bianconeri. Ma nel calcio mai dire mai. Paredes Navas Mercato "Lo stesso vale per Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco" – Chiude così l'argomento l'ex allenatore del Nizza. Tirando le somme, è ...

