Napoli, Il Mattino: “Cosa manca per Keylor Navas, gli Azzurri attendono” (Di venerdì 26 agosto 2022) Napoli Keylor- Il Napoli continua la sua preparazione in vista del grande match, in programma domenica in casa della Fiorentina. Il Napoli continua il suo mercato in entrata, dopo l’acquisto di Ndombelè e Raspadori, i Partenopei hanno bisogno di un ultimo sforzo per rendere la squadra competitiva. Stiamo parlando del reparto difensivo, dove Meret per la porta non da più sicurezze. L’obbiettivo numero uno per il ruolo dell’estremo difensore è Keylor Navas, in uscita dal Psg. Il club Parigino, sta trattando inoltre sempre col Napoli, con trattatativa singola, il trasferimento al Parco dei Principi di Fabian Ruiz. I Partenopei attendono segnali dal portiere che non ha ancora trovato l’accordo con il PSG sulla buonuscita. Sembrerebbe essere solo questo il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del grande match, in programma domenica in casa della Fiorentina. Ilcontinua il suo mercato in entrata, dopo l’acquisto di Ndombelè e Raspadori, i Partenopei hanno bisogno di un ultimo sforzo per rendere la squadra competitiva. Stiamo parlando del reparto difensivo, dove Meret per la porta non da più sicurezze. L’obbiettivo numero uno per il ruolo dell’estremo difensore è, in uscita dal Psg. Il club Parigino, sta trattando inoltre sempre col, con trattatativa singola, il trasferimento al Parco dei Principi di Fabian Ruiz. I Partenopeisegnali dal portiere che non ha ancora trovato l’accordo con il PSG sulla buonuscita. Sembrerebbe essere solo questo il ...

