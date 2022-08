NAPOLI, CRISTIANO RONALDO SI OFFRE: ECCO COME PUÒ ARRIVARE (Di venerdì 26 agosto 2022) CRISTIANO RONALDO sta facendo il giro d’Europa pur di trovare un club che gli consenta di giocare in Champions League. Dopo i vari no incassati dalle grandi corazzate, è arrivato il turno dell’Italia, partendo da Sud: prima fermata NAPOLI. Conoscendo la politica del club, verrebbe immediatamente da dire che si tratta di una ipotesi fantascientifica, invece è più realizzabile di quanto possiate immaginare. ECCO COME. NAPOLI, RONALDO E 100 MILIONI DAL MANCHESTER UNITED PER OSIMHEN Dal titolo del paragrafo si capisce subito qual è la “conditio sine qua non” che Jorge Mendes deve rispettare se vuole portare a termine il proprio piano. L’agente di CRISTIANO RONALDO sarà attivo fino al 1° settembre pur di accontentare il suo assistito e ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022)sta facendo il giro d’Europa pur di trovare un club che gli consenta di giocare in Champions League. Dopo i vari no incassati dalle grandi corazzate, è arrivato il turno dell’Italia, partendo da Sud: prima fermata. Conoscendo la politica del club, verrebbe immediatamente da dire che si tratta di una ipotesi fantascientifica, invece è più realizzabile di quanto possiate immaginare.E 100 MILIONI DAL MANCHESTER UNITED PER OSIMHEN Dal titolo del paragrafo si capisce subito qual è la “conditio sine qua non” che Jorge Mendes deve rispettare se vuole portare a termine il proprio piano. L’agente disarà attivo fino al 1° settembre pur di accontentare il suo assistito e ...

