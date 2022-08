Napoli, ancora Mario Rui: «Champions? Noi nel gruppo della passione» (Di venerdì 26 agosto 2022) Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato dopo i sorteggi dei gironi di Champions League di ieri: le dichiarazioni Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei sorteggi Champions. LE PAROLE – «Ne abbiamo parlato tra di noi in spogliatoio, è uno dei gruppi migliori, ci sono quattro squadre forti e si giocherà in quattro stadi incredibili. E’ il gruppo della passione, sarà bello giocare in questi stadi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022)Rui, terzino del, ha parlato dopo i sorteggi dei gironi diLeague di ieri: le dichiarazioniRui, difensore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei sorteggi. LE PAROLE – «Ne abbiamo parlato tra di noi in spogliatoio, è uno dei gruppi migliori, ci sono quattro squadre forti e si giocherà in quattro stadi incredibili. E’ il, sarà bello giocare in questi stadi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

