Mourinho sfida la Juve “A Dybala non servono consigli” (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Primo big match di Serie A in arrivo per la Roma a punteggio pieno dopo le vittorie su Salernitana e Cremonese. Josè Mourinho non si nasconde e svela la formazione che intende schierare contro la Juventus all'Allianz Stadium: “Matic titolare al posto di Zaniolo”. Questo l'unico cambio rispetto all'11 visto nelle prime due uscite. L'alternativa era un utilizzo di El Shaarawy con Pellegrini arretrato, ma Mou ha optato per la doppia diga con l'ex United al fianco di Cristante. Una scelta dettata dagli ultimi infortuni che “cambiano la prospettiva della gara, Wijnaldum e Zaniolo sono due giocatori importanti e due soluzioni in meno”, spiega il tecnico che schiererà dal 1? Paulo Dybala, decimo miglior marcatore della storia della Juventus in Serie A e pronto al ritorno da ex: “Non devo dargli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Primo big match di Serie A in arrivo per la Roma a punteggio pieno dopo le vittorie su Salernitana e Cremonese. Josènon si nasconde e svela la formazione che intende schierare contro lantus all'Allianz Stadium: “Matic titolare al posto di Zaniolo”. Questo l'unico cambio rispetto all'11 visto nelle prime due uscite. L'alternativa era un utilizzo di El Shaarawy con Pellegrini arretrato, ma Mou ha optato per la doppia diga con l'ex United al fianco di Cristante. Una scelta dettata dagli ultimi infortuni che “cambiano la prospettiva della gara, Wijnaldum e Zaniolo sono due giocatori importanti e due soluzioni in meno”, spiega il tecnico che schiererà dal 1? Paulo, decimo miglior marcatore della storia dellantus in Serie A e pronto al ritorno da ex: “Non devo dargli ...

