MotoGP | gara GP San Marino Misano 2022 | orario partenza e canale domenica 4 settembre

domenica 4 settembre va in scena la terza e decisiva giornata al Gran Premio di San Marino, valevole per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Misano Adriatico il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Misano con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 4 settembre Ore 9:40 – Warm-up Ore 14:00 – gara

