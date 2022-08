MotoGP, Enea Bastianini alla Ducati insieme a Bagnaia: “Un sogno che si avvera” (Di venerdì 26 agosto 2022) Enea Bastianini è un nuovo pilota della Ducati. A partire dal prossimo Campionato Mondiale MotoGP, il pilota riminese, 24 anni, che quest’anno ha già vinto tre GP in Qatar, Texas e Francia, affiancherà Pecco Bagnaia. Bastianini ha firmato un contratto biennale con la casa di Borgo Panigale e vestirà i colori della squadra ufficiale dopo due stagioni nella classe regina con le Desmosedici GP dei team Esponsorama Racing (2021) e Gresini Racing (2022). “Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e adesso si è avverato – ha commentato – in questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto e credo che ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022)è un nuovo pilota della. A partire dal prossimo Campionato Mondiale, il pilota riminese, 24 anni, che quest’anno ha già vinto tre GP in Qatar, Texas e Francia, affiancherà Peccoha firmato un contratto biennale con la casa di Borgo Panigale e vestirà i colori della squadra ufficiale dopo due stagioni nella classe regina con le Desmosedici GP dei team Esponsorama Racing (2021) e Gresini Racing (2022). “Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficialea partire dal prossimo anno. Era il mioe adesso si èto – ha commentato – in questi due anni inho imparato e sono cresciuto molto e credo che ...

