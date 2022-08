Morto Balocco | azienda | era imprenditore con grande cuore

(Di venerdì 26 agosto 2022) Presidente e amministratore delegato dellaspa, Albertooggi colpito da un fulmine su un percorso di mountain bike in montagna, era sposato e aveva tre figli. Proprio ieri aveva ...

ilpost : È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di dolci: aveva 56 anni - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - sole24ore : ?? Morto colpito da un fulmine in montagna l’industriale dolciario Alberto Balocco - CorriereTorino : Davide Vigo, 56 anni, era esperto di marketing, tifava Toro e viveva in Lussemburgo - Ba1974Ba : È morto il re del Pandoro Balocco, colpito da un fulmine. -

Ieri la tragedia al Sestriere - Venerdì Alberto, imprenditore degli omonimi panettoni, èa 53 anni, insieme a un amico, dopo essere stati centrati da un fulmine mentre facevano del ...Leggi anche Chi era Alberto, l'imprenditore dei panettonicolpito da un fulmine L'imprenditore Albertoe un amico uccisi da un fulmine mentre erano in bici Gli altri due ragazzi ...Quando il fulmine ha colpito e ucciso Alberto Balocco e Daniele Vigo i due erano a piedi e probabilmente stavano portando a mano le bici lungo la ...Hanno cambiato strada all’ultimo momento, per evitare di passare in mezzo ai boschi durante il temporale e proprio quella deviazione potrebbe essere stata fatale. L’imprenditore Alberto Balocco e il s ...