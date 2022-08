Mortale sulla Trignina, Sergio Castellitto ricorda commosso Paola Cerimele (Di venerdì 26 agosto 2022) E' quanto riporta leggo.it. "Il destino ha voluto che ci rivedessimo pochi giorni fa. Ci siamo abbracciati e tenuti stretti. E ci è sembrato che quei vent'anni non fossero trascorsi. Paola era così ... Leggi su ecoaltomolise (Di venerdì 26 agosto 2022) E' quanto riporta leggo.it. "Il destino ha voluto che ci rivedessimo pochi giorni fa. Ci siamo abbracciati e tenuti stretti. E ci è sembrato che quei vent'anni non fossero trascorsi.era così ...

EcoAltoMolise : Mortale sulla Trignina, Sergio Castellitto ricorda commosso Paola Cerimele - CitroGuarino : @ainigriv_1 @Kagakazov @Copertinide @SolaRoss73 @Gabriel_AMDG Io nel dubbio sulla venialità, per stare sicuro ignor… - ottopagine : Valva, incidente mortale sulla Fondo Valle Sele: chiusa la statale 691 #Valva - ainigriv_1 : @SolaRoss73 @Kagakazov @CitroGuarino @Gabriel_AMDG Non abbiamo la certezza che alcuno sia dannato, tranne Giuda, pe… - SanSeveroNews : Non si ferma la scia di sangue sulla Statale 16 nel tratto San Severo-Foggia. E' notizia di pochi minuti fa, di ogg… -