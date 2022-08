Moratti: “Kvaratskhelia è un fenomeno, ma dove lo ha pescato il Napoli? Ronaldo come Eto’o” (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimo Moratti ex presidente dell’Inter è rimasto stregato da Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno georgiano del Napoli. KVARARATSKHELIA-Moratti-Napoli. Massimo Moratti ex patron dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “Khvicha Kvaratskhelia? Questo è un fenomeno, ma dove lo hanno pescato?! come hanno fatto a prenderlo? Nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti alla società partenopea per aver centrato un acquisto così importante”. Ronaldo-Napoli “Il Manchester United pronto ad offrire 120 milioni più ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimoex presidente dell’Inter è rimasto stregato da Khvicha, l’esterno georgiano del. KVARARATSKHELIA-. Massimoex patron dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo: “Khvicha? Questo è un, malo hanno?!hanno fatto a prenderlo? Nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti alla società partenopea per aver centrato un acquisto così importante”.“Il Manchester United pronto ad offrire 120 milioni più ...

