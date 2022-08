Monza-Udinese 1-2, rimonta bianconera con Beto e Udogie (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Monza viene sconfitto in casa dall’Udinese che passa per 2-1 all’U-Power Stadium nell’anticipo della terza giornata della Serie A. I lombardi, al terzo k.o. in altrettante gare, rimangono a quota zero. L’Udinese conquista la prima vittoria e sale a 4 punti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32? con una lunga azione corale ispirata da Carlos Augusto. Caprari offre il pallone a Colpani, che da 8 metri fa centro di sinistro: 1-0. I bianconeri rispondono subito e trovano il pareggio al 36? con Beto. Becao si infila nell’area del Monza, da destra crossa rasoterra per il centravanti che è puntuale: 1-1. L’Udinese mette la freccia al 77?. Udogie prende palla, scambia con un compagno e buca Di Gregorio: 1-2. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilviene sconfitto in casa dall’che passa per 2-1 all’U-Power Stadium nell’anticipo della terza giornata della Serie A. I lombardi, al terzo k.o. in altrettante gare, rimangono a quota zero. L’conquista la prima vittoria e sale a 4 punti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32? con una lunga azione corale ispirata da Carlos Augusto. Caprari offre il pallone a Colpani, che da 8 metri fa centro di sinistro: 1-0. I bianconeri rispondono subito e trovano il pareggio al 36? con. Becao si infila nell’area del, da destra crossa rasoterra per il centravanti che è puntuale: 1-1. L’mette la freccia al 77?.prende palla, scambia con un compagno e buca Di Gregorio: 1-2. Funweek.

sportface2016 : +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto+++ #MonzaUdinese - DiMarzio : #SerieA | @ACMonza, le parole di #Stroppa dopo la sconfitta contro l'@Udinese_1896 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Terza sconfitta in A per il Monza, in casa contro Udinese finisce 1-2 - Vale_____98 : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… - gabryhz : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… -