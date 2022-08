Monza | Pessina | «Serve tempo | abbiamo cambiato molto Berlusconi ci motiverà»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il fantasista delMatteoha parlato a Sky Sport dopo il ko contro l’Udinese Le parole del centrocampista dopo la sconfitta contro l’Udinese: CALMA – «tanti ragazzi nuovi, me compreso e in A affrontiamo squadre che giocano insieme da tanto. In un mese non riesci a trovare i meccanismi giusti, dobbiamo lavorare, lo stiamo facendo» COLLOQUIO CON– «Oggi no, vediamo cosa ci dirà nei prossimi giorni. Ci spronerà come sempre e ciper fare bene la prossima» GIOCO – «In queste partite si è visto quello che vogliamo fare, possesso palla e giocare palla a terra. Così possiamo mettere in difficoltà le altre squadre. Siamo avanti su alcune cose, dobbiamo concentrarci sulla fase ...