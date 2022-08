Monete, una su tutte ha un valore eccezionale fino a 25 mila euro: chi cerca trova (Di venerdì 26 agosto 2022) Sempre in prima linea la scoperta delle Monete rare possono fruttare un bel conto in banca. Occhio a quelle nel portafoglio. La Numismatica ogni tanto aggiorna in fatto di Monete.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 26 agosto 2022) Sempre in prima linea la scoperta dellerare possono fruttare un bel conto in banca. Occhio a quelle nel portafoglio. La Numismatica ogni tanto aggiorna in fatto di.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ciro_Di_Palma : Oggi con Mio nipote in gelateria sono stato trattato da mentecatto dal proprietario solo perché quando ho pagato, l… - maxime71167 : +sono 3,40€ - pago con la carta. - mi scusi avrebbe da cambiare monete con una da 1€, la uso nel carrello della spe… - aldi_pietro : @ilgallico50Ac @stanzaselvaggia Non è questione di modernità. Del resto la vecchietta che versa le monete dal bors… - deanhogws : Ci stanno le macchinette ok ho preso le patatine ma ho dovuto rinunciare all'acqua mosso dalla carità verso una tip… - felipegelart : RT @FrenckCoppola: Ho approfittato della nuova liquidità per salire a bordo di una potenziale onda positiva... #LUNC non sembra voler mori… -