Mondiali di volley maschile, così l’Italia vuole giocare un altro scherzetto alle grandi favorite (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel frullatore di eventi sportivi a cui il blocco biennale dovuto al Covid ci sta abituando, arrivano i Mondiali di volley con le nostre Nazionali in prima fila. Partono prima gli uomini: il 26 agosto parte il torneo in Polonia e Slovenia. E il nostro ct, Ferdinando De Giorgi, ha in testa di giocare un altro scherzetto alle grandi favorite, come fatto lo scorso anno per gli Europei vinti con una squadra giovane e bella. Si riparte proprio da quella squadra e quelle emozioni, affidando a giovani e giovanissimi il compito di sostituire alcuni grandi totem del volley italiano. Il grande assente – per scelta dello stesso ct – è Ivan Zaytsev, che verrà sostituito da due opposti, Giulio Pinali, che ha fatto molto bene agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel frullatore di eventi sportivi a cui il blocco biennale dovuto al Covid ci sta abituando, arrivano idicon le nostre Nazionali in prima fila. Partono prima gli uomini: il 26 agosto parte il torneo in Polonia e Slovenia. E il nostro ct, Ferdinando De Giorgi, ha in testa diun, come fatto lo scorso anno per gli Europei vinti con una squadra giovane e bella. Si riparte proprio da quella squadra e quelle emozioni, affidando a giovani e giovanissimi il compito di sostituire alcunitotem delitaliano. Il grande assente – per scelta dello stesso ct – è Ivan Zaytsev, che verrà sostituito da due opposti, Giulio Pinali, che ha fatto molto bene agli ...

