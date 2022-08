Mondiali ciclismo su pista Juniores: Federica Venturelli in cima al podio! (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima della medaglia d’oro di Mattia Predomo nella Velocità ai Mondiali di ciclismo su pista Juniores a Tel Aviv l’Italia aveva conquistato un altro successo iridato. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo su pista Juniores: altro oro per Mattia Predomo! Stavolta il successo è stato della giovane classe ’05 Federica Venturelli. La nativa di Cremona si è laureata campionessa del mondo nell’Inseguimento Individuale dopo aver vinto la finale contro l’inglese Isabel Sharp che le è valsa l’ambitissima medaglia d’oro. Il bronzo è stato vinto dalla francese Lara Lallemant contro la tedesca Seana Gray Littbarski. SEGUI BLOG ciclismo SU FACEBOOK E GOOGLE NEWS L'articolo proviene da Blog ... Leggi su blogciclismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima della medaglia d’oro di Mattia Predomo nella Velocità aidisua Tel Aviv l’Italia aveva conquistato un altro successo iridato. LEGGI ANCHE:su: altro oro per Mattia Predomo! Stavolta il successo è stato della giovane classe ’05. La nativa di Cremona si è laureata campionessa del mondo nell’Inseguimento Individuale dopo aver vinto la finale contro l’inglese Isabel Sharp che le è valsa l’ambitissima medaglia d’oro. Il bronzo è stato vinto dalla francese Lara Lallemant contro la tedesca Seana Gray Littbarski. SEGUI BLOGSU FACEBOOK E GOOGLE NEWS L'articolo proviene da Blog ...

