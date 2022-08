Mondiali ciclismo su pista Juniores: altro oro per Mattia Predomo! (Di venerdì 26 agosto 2022) Continuano ad arrivare vittorie per l’Italia. Ai Mondiali di ciclismo su pista Juniores di Tel Aviv abbiamo ottenuto un’altra medaglia d’oro grazie all’asso della disciplina Mattia Predomo, dopo quello conquistato da lui stesso qualche giorno fa nel Keirin. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no ai Mondiali su strada: sarà presente in pista Il bolzanino classe ’04 ha concesso il bis iridato nella prova della Velocità davanti all’australiano Ryan Elliot e al tedesco Luca Spiegel. Erano trent’anni che gli azzurri non ottenevano il metallo più pregiato in questa prova: l’ultimo a riuscirci fu Ivan Quaranta ad Atene nel 1992. L'articolo proviene da Blog ciclismo. Leggi su blogciclismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Continuano ad arrivare vittorie per l’Italia. Aidisudi Tel Aviv abbiamo ottenuto un’altra medaglia d’oro grazie all’asso della disciplinaPredomo, dopo quello conquistato da lui stesso qualche giorno fa nel Keirin. LEGGI ANCHE: Elia Viviani ha detto no aisu strada: sarà presente inIl bolzanino classe ’04 ha concesso il bis iridato nella prova della Velocità davanti all’australiano Ryan Elliot e al tedesco Luca Spiegel. Erano trent’anni che gli azzurri non ottenevano il metallo più pregiato in questa prova: l’ultimo a riuscirci fu Ivan Quaranta ad Atene nel 1992. L'articolo proviene da Blog

