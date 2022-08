Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech: “Ci ha copiato tecnologia mRna per vaccino anti Covid” (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Se quella dei vaccini non fosse una questione tremendamente delicata, verrebbe da ridere di fronte all’incredibile guerra tra case farmaceutiche che li producono. Sì, siamo arrivati anche a questo, giusto per non farci mancare nulla. Moderna ha infatti annunciato di aver denunciato Pfizer e BioNTech per violazione del brevetto mRna. Nello specifico, l’azienda statunitense ha intentato due cause per violazione di brevetto contro l’altra statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. Moderna denuncia Pfizer e BioNTech, di mezzo milioni di euro di ricavi Secondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Se quella dei vaccini non fosse una questione tremendamente delicata, verrebbe da ridere di fronte all’incredibile guerra tra case farmaceutiche che li producono. Sì, siamo arrivati anche a questo, giusto per non farci mancare nulla.ha infatti annunciato di aver denunciatoper violazione del brevetto. Nello specifico, l’azienda statunitense ha intentato due cause per violazione di brevetto contro l’altra statunitensee la tedesca, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania.denuncia, di mezzo milioni di euro di ricavi Secondo ...

