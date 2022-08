“Minaccia all'ordine internazionale”. La Cina provoca ancora Taiwan, guerra imminente (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuova impennata delle attività militari cinesi attorno a Taiwan. Secondo l'ultimo rilevamento del ministero della Difesa Nazionale di Taipei, nelle ultime 24 ore la Cina ha inviato 35 aerei da combattimento e otto navi militari attorno all'isola, in netto aumento rispetto alle attività registrate negli ultimi giorni. Dei 35 aerei militari segnalati, 18 hanno superato la linea mediana tra Taiwan e la Cina, non riconosciuta da Pechino, o sono entrati nello spazio aereo di Difesa dell'isola nel quadrante sud-occidentale. Le Forze Armate di Taiwan, sottolinea il ministero della Difesa di Taipei, hanno alzato i caccia, schierato le unità navali e i sistemi di difesa missilistici. La situazione attorno a Taiwan rimane tesa: il Comando Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuova impennata delle attività militari cinesi attorno a. Secondo l'ultimo rilevamento del ministero della Difesa Nazionale di Taipei, nelle ultime 24 ore laha inviato 35 aerei da combattimento e otto navi militari attorno all'isola, in netto aumento rispetto alle attività registrate negli ultimi giorni. Dei 35 aerei militari segnalati, 18 hanno superato la linea mediana trae la, non riconosciuta da Pechino, o sono entrati nello spazio aereo di Difesa dell'isola nel quadrante sud-occidentale. Le Forze Armate di, sottolinea il ministero della Difesa di Taipei, hanno alzato i caccia, schierato le unità navali e i sistemi di difesa missilistici. La situazione attorno arimane tesa: il Comando Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione ...

