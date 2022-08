Milik: «Ho firmato con uno dei club più grandi che esistono. L’Italia mi mancava» – VIDEO (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima intervista di Arkadiusz Milik da calciatore della Juventus. Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno per me. Ho firmato con un grande club, per una grande squadra, uno dei club di calcio più grandi che esistono. E sono molto contento, molto felice, soprattutto perché sono tornato in Italia. Parlo la lingua italiana, sono stato qui quattro anni. Cosa pensa di poter dare alla Juve. Sono un attaccante. Sono consapevole di arrivare in una squadra che ha il suo modo di giocare, che può già contare su giocatori forti. Spero di crescere con loro e di avere un mio impatto. Giocando con loro, imparando ogni giorno, posso diventare un calciatore ancora più forte. All’Olympique di Marsiglia è stato il miglior marcatore l’anno scorso. Per me rappresentava sicuramente un cambiamento: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima intervista di Arkadiuszda calciatore della Juventus. Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno per me. Hocon un grande, per una grande squadra, uno deidi calcio piùche. E sono molto contento, molto felice, soprattutto perché sono tornato in Italia. Parlo la lingua italiana, sono stato qui quattro anni. Cosa pensa di poter dare alla Juve. Sono un attaccante. Sono consapevole di arrivare in una squadra che ha il suo modo di giocare, che può già contare su giocatori forti. Spero di crescere con loro e di avere un mio impatto. Giocando con loro, imparando ogni giorno, posso diventare un calciatore ancora più forte. All’Olympique di Marsiglia è stato il miglior marcatore l’anno scorso. Per me rappresentava sicuramente un cambiamento: ...

