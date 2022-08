Milan | Pioli | ” Non perderemo Leao | su Adli ”

(Di venerdì 26 agosto 2022)- Ilsi è allenato stamane aello, allenamento intenso alla vigilia della gara contro il Bologna. L’allenatore del, Stefano, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Rossoneri alla vigilia di-Bologna, gara valevole per la terza giornata. Ha parlato di vari argomenti, legati ad una possibile cessione die altri commenti sui nuovi arrivati. Ecco di seguito le parole del mister Campione d’Italia: Su Ismaila Bennacer: “Siamo a inizio stagione ancora, due partite abbiamo fatto. Che Isma abbia grande qualità non ho mai avuto dubbi. Si è presentato molto bene, lavora con grande convinzione, deve continuare così. Ha le qualità per essere un centrocampista completo e anche per concludere a rete, perché ha ...

, sorteggi di Champions. Maldini: "Il girone ci soddisfa, Vogliamo passarlo"
E' vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si sono allenati in mattinata in vista della partita di domani contro il Bologna.
Milan-Bologna è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.