Milan Chalobah | pronto il dispetto all’Inter | le ultime

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ilvuole fare ile avrebbe messo nel mirino per la difesa anchedel Chelsea Ilvuole fare ile avrebbe messo nel mirino per la difesa anchedel Chelsea. I rossoneri lo valutano e cercano l’accordo coi Blues. Gli inglesi lo lascerebbero partire soltanto in caso di arrivo di Fofana, o altrimenti in prestito secco per valutarne la crescita in questa stagione. L’alternativa è Thiaw. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Chalobah, il Milan sorpassa l'Inter: i dettagli della trattativa #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Chalobah arriva solo se il @chelseafc acquista #Fofana. Possibile l'investimento per… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, si pensa a #Chalobah del @ChelseaFC. Sul difensore c’è anche l’@Inter - MilanSpazio : Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per un obiettivo in difesa! - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: ??Il #Milan mette la freccia e punta sempre di più verso #Chalobah @barzacom_ @MarcoBarzaghi -

Ilvuole fare il dispetto all'Inter e avrebbe messo nel mirino per la difesa anchedel Chelsea Ilvuole fare il dispetto all'Inter e avrebbe messo nel mirino per la difesa anchedel Chelsea. I rossoneri lo valutano e cercano l'accordo coi Blues. Gli inglesi ......è il grande obiettivo della retroguardia dei 'Blues' e solo un suo approdo a Londra potrebbe dare il via alla cessione di. Tra le alternative resta viva la pista Tanganga, cone ...Sirene inglesi per Leao, ma il Diavolo pensa al mercato in entrata: si lavora per rinforzare difesa e centrocampo Il mercato è entrato nella sua fase finale. Tra meno di una settimana, la sessione est ...Il Milan vuole fare il dispetto all’Inter e avrebbe messo nel mirino per la difesa anche Chalobah del Chelsea. I rossoneri lo valutano e cercano l’accordo coi Blues. Gli inglesi lo lascerebbero ...