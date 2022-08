Milan-Bologna, i convocati di Mihajlovic: prima per Lucumi, c’è Arnautovic (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati del suo Bologna per la sfida in casa del Milan. I felsinei, a secco di vittorie, sfidano i rossoneri che hanno quattro punti. Out Orsolini per squalifica, c’è Lucumi alla prima convocazione. Di seguito la lista. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Raimondo, Sansone. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Sinisaha diramato l’elenco deidel suoper la sfida in casa del. I felsinei, a secco di vittorie, sfidano i rossoneri che hanno quattro punti. Out Orsolini per squalifica, c’èallaconvocazione. Di seguito la lista. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius,, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato. Attaccanti:, Barrow, Raimondo, Sansone. SportFace.

