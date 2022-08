“Mia figlia tende a tenere la bocca aperta | è normale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 agosto 2022) Buongiorno dottoressa, scrivo per sottoporre un quesito in merito a miadi 7 mesi e mezzo. Nelle ultime settimanela(senza scialorrea o lingua fuori) in determinate posizioni: quando si trova in posizione prona e cerca di muoversi in avanti (ha iniziato a strisciare ed accennare al gattonamento) oppure – non sempre – se presa in braccio o posta seduta. La postura non è rigida ma le labbra aogni tanto si muovono. Questo non accade sempre ma sembra verificarsi non in momenti di riposo (per esempio non accade mai quando è in posizione supina che manipola i suoi giochi preferiti, in passeggino o ovetto) ma in momenti di “sforzo” o di “novità”. Segnaliamo che: è quasi un mese che la bambina ha il naso chiuso causa ...