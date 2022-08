Mercato Napoli, lo ha appena fatto il PSG: indizio sul futuro di Fabian? (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono ore roventi di Mercato tra Napoli e Parigi per la definizione del doppio affare Keylor Navas e Fabian Ruiz, con il portiere costaricano sempre più vicino agli azzurri e il centrocampista spagnolo da tempo pronto a fare il percorso inverso. Due situazioni non legate ma che, gioco forza, viaggiano su binari paralleli e che sono entrate nel vivo proprio in questi ultimi giorni di calcioMercato. La sessione estiva terminerà il 1° settembre: quanto basta, con ogni probabilità, per concretizzare la doppia operazione. Herrera dice addio al Paris: Fabian sempre più vicino Il giornalista esperto di calcioMercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione in casa PSG, rivelando un’uscita a centrocampo che potrebbe essere l’antefatto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono ore roventi ditrae Parigi per la definizione del doppio affare Keylor Navas eRuiz, con il portiere costaricano sempre più vicino agli azzurri e il centrocampista spagnolo da tempo pronto a fare il percorso inverso. Due situazioni non legate ma che, gioco forza, viaggiano su binari paralleli e che sono entrate nel vivo proprio in questi ultimi giorni di calcio. La sessione estiva terminerà il 1° settembre: quanto basta, con ogni probabilità, per concretizzare la doppia operazione. Herrera dice addio al Paris:sempre più vicino Il giornalista esperto di calcio, Fabrizio Romano, hail punto della situazione in casa PSG, rivelando un’uscita a centrocampo che potrebbe essere l’ante...

