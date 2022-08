Meloni: “Se vince Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella possa indicare un premier diverso da me” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa” rispetto alla mia indicazione. Lo ha affermato Giorgia Meloni, a Ceglie Messapica, alla kermesse organizzata da Affari Italiani, intervistata dal direttore Angelo Maria Perino. “Qualcuno non mi vuole come presidente del Consiglio? L’anomalia non sarei io, ma lo è stata Mario Monti“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione dinon hodicheassumere una scelta diversa” rispetto alla mia indicazione. Lo ha affermato Giorgia, a Ceglie Messapica, alla kermesse organizzata da Affari Italiani, intervistata dal direttore Angelo Maria Perino. “Qualcuno non mi vuole come presidente del Consiglio? L’anomalia non sarei io, ma lo è stata Mario Monti“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

