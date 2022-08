Meloni: «Per le famiglie meno tasse e subito aumento dell’assegno unico del 50%» (video) (Di venerdì 26 agosto 2022) «La famiglia è il nucleo essenziale della nostra Nazione, è l’unità di base del nostro vivere sociale». Lo dice Giorgia Meloni in un video su Facebook dal titolo Pronti a dare un sostegno concreto alle famiglie. Giorgia Meloni sulla tassazione sul reddito delle famiglie «Per questo crediamo che anche l’ordinamento fiscale – continua la leader di Fratelli d’Italia – debba riconoscere il ruolo sostitutivo di ammortizzatore sociale che le famiglie esercitano e che è sempre più cruciale nella moderna società. In questa prospettiva, Fratelli d’Italia propone da sempre un radicale cambio di paradigma del sistema impositivo, perché la tassazione sul reddito tenga conto della composizione e delle caratteristiche delle famiglie, con l’introduzione a regime del cosiddetto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) «La famiglia è il nucleo essenziale della nostra Nazione, è l’unità di base del nostro vivere sociale». Lo dice Giorgiain unsu Facebook dal titolo Pronti a dare un sostegno concreto alle. Giorgiasulla tassazione sul reddito delle«Per questo crediamo che anche l’ordinamento fiscale – continua la leader di Fratelli d’Italia – debba riconoscere il ruolo sostitutivo di ammortizzatore sociale che leesercitano e che è sempre più cruciale nella moderna società. In questa prospettiva, Fratelli d’Italia propone da sempre un radicale cambio di paradigma del sistema impositivo, perché la tassazione sul reddito tenga conto della composizione e delle caratteristiche delle, con l’introduzione a regime del cosiddetto ...

