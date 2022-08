Meloni: "La sinistra mi attacca perché è senza argomenti" (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dal palco "La Piazza" a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso della festa politica di Affaritaliani.it, intervistata dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, dal palco "La Piazza" a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso della festa politica di Affaritaliani.it, intervistata dal ...

ferrazza : Un over 65 di sinistra a me molto caro mi ha detto: «Vorrei che non vincesse Meloni perché sono alla fine della mia… - civati : Grazie a @fanpage. - Ettore_Rosato : Bloccare le estrazioni di #gas dai nostri giacimenti è stato un errore, frutto della demagogia, alla ricerca di slo… - amperinelli : RT @Ettore_Rosato: Bloccare le estrazioni di #gas dai nostri giacimenti è stato un errore, frutto della demagogia, alla ricerca di slogan f… - Surprise2004 : RT @Ettore_Rosato: Bloccare le estrazioni di #gas dai nostri giacimenti è stato un errore, frutto della demagogia, alla ricerca di slogan f… -