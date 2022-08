Meloni: “Di Maio indegno, pagato per screditare l’Italia” (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA – “Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell’Italia, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica’. Credo che un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria nazione agli occhi degli Stati esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente indegno. Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, Di Maio, Speranza e compagnia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo a Luigi di Maio che aveva parlato di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA – “Il ministro degli Esteri, Luigi Di, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito del, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica’. Credo che un ministrodai cittadini pere rendere debole la propria nazione agli occhi degli Stati esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente. Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, Di, Speranza e compagnia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiarispondendo a Luigi diche aveva parlato di ...

