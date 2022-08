Meghan Markle | nel primo podcast Spotify il racconto dell’incendio nella camera del piccolo Archie

(Di venerdì 26 agosto 2022) Nel corso della prima puntata deldal lei prodotto perracconta all’amica Serena Williams un episodio risalente al 2019. In quell’anno la Duchessa di Sussex ha subito un forte trauma a causa di un incendio, fino ad ora sconosciuto, avvenutodel. In occasione della prima puntata delda lei prodotto peravrebbe rivelato i dettagli di un episodio drammatico avvenuto nel 2019. Nel corso della conversazione con la campionessa mondiale di tennis e sua cara amica, Serena Williams. @Credits AnsaLa Duchessa di Sussex ha raccontatoche ha messo in pericolo la vita del figlio ...

RegalinoV : Meghan Markle, il racconto shock: “La stanza di Archie aveva preso fuoco” - CrestaLaila : Meghan Markle, il racconto shock: 'La stanza di Archie aveva preso fuoco' - EugenioBerto70 : Meghan Markle, stanza Archie prese fuoco durante viaggio Africa - DataMediaHub : Il nuovo podcast di Meghan Markle, Archetypes, con Serena Williams come prima ospite, prende il primo posto nelle c… - VanityFairIt : «Non mi sentivo sicura del mio corpo» -

Il principe Harry ein California hanno una nuova "vicina di casa" reale: Jazmin Grace Grimaldi. Come rivela Tatler , la trentenne, figlia illegittima di Alberto di Monaco, ha traslocato a Hollywood Hills, ...Chi aveva messo in dubbio la volontà dei Sussex di onorare gli impegni con Spotify deve ricredersi:ha debuttato con il podcast Archetypes e nel primo episodio ha chiamato la sua amica di vecchia data Serena Williams per parlare di ambizione femminile. L'ex attrice di Suits non ha ...Il 23 agosto è uscito Archetypes, il podcast della duchessa di Sussex Meghan Markle. Lo scopo di questo nuovo progetto è quello di raccontare tutto quello che è accaduto a lei e alla sua famiglia dura ...LOLNEWS.IT - Chi aveva messo in dubbio la volontà dei Sussex di onorare gli impegni con Spotify deve ricredersi: Meghan Markle ha debuttato con il podcast Archetypes e nel primo episodio ...