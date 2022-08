Medvedev: “Gas a Europa continuerà se la Russia non sarà messa alle strette. Le difficoltà nelle forniture sono effetto delle sanzioni” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Siamo pronti a fornire gas all’Europa nei volumi che sono stati contrattati già ora” sempre che l’Occidente non metta la Russia alle strette con le restrizioni. sono le parole del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, al canale televisivo francese Lci, come riportato dalla Tass. “Le difficoltà nelle forniture di gas russo all’Europa possono essere considerate come un elemento della guerra in corso contro Mosca“, ha affermato ancora Medvedev secondo il quale delle conseguenze negative sulle forniture di gas potranno avvenire “se i pagamenti saranno vietati” o se sarà fermata “la consegna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Siamo pronti a fornire gas all’nei volumi chestati contrattati già ora” sempre che l’Occidente non metta lacon le restrizioni.le parole del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry, al canale televisivo francese Lci, come riportato dalla Tass. “Ledi gas russo all’posessere considerate come un elemento della guerra in corso contro Mosca“, ha affermato ancorasecondo il qualeconseguenze negative sulledi gas potranno avvenire “se i pagamenti saranno vietati” o sefermata “la consegna ...

