Mastella candida alla Camera l'ex presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria. Ma è a processo per turbativa d'asta (Di venerdì 26 agosto 2022) A novembre arrestato per turbativa d'asta, ad agosto candidato al Parlamento. È la parabola politico-giudiziaria dell'ex presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, collocato da Clemente Mastella al numero tre delle liste plurinominali di Noi al Centro alla Camera nelle circoscrizioni di Napoli e Caserta-Benevento. Di Maria intanto è stato rinviato a giudizio. La prima udienza del processo davanti al Tribunale di Benevento è fissata per il 23 settembre. Due giorni prima delle elezioni. Già sindaco di Santa Croce del Sannio – a giugno ha concluso il suo terzo mandato

