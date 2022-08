“Massiccio intervento” Promessa elettorale o realtà? Il governo corre ai ripari

Leggi su iltempo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dalarriverà «unsulle bollette per mitigare le conseguenze del prezzo del gas». Parola del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il razionamento? «Noi speriamo di scongiurarlo sia comeche come forza politica», aggiunge il leader di Impegno civico, che si dice «sicuro» che l'esecutivo guidato da Mario Draghi «interverrà in maniera incisiva». L'emergenza è sotto gli occhi di tutti, il gas continua a schizzare al Ttf di Amsterdam così come le preoccupazioni per famiglie e imprese. Una questione che irrompe nella campagnae, quasi per miracolo, mette tutti d'accordo sull'esigenza di mettere a punto un piano di risposta agli effetti dei rincari. In ogni caso, come annunciato nei giorni scorsi dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ...