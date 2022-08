Marsiglia, Tudor: 'La cessione di Milik una cosa giusta' VIDEO (Di venerdì 26 agosto 2022) Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, ha commentato così la cessione alla Juventus di Arkadiusz Milik: "E' stata una cosa giusta,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Igor, allenatore del, ha commentato così laalla Juventus di Arkadiusz: "E' stata una,...

Doriana38380207 : RT @napolista: L’Equipe: l’esperienza di #Milik al Marsiglia non può che essere considerata un fallimento Il polacco si lascia alle spalle… - napolista : L’Equipe: l’esperienza di #Milik al Marsiglia non può che essere considerata un fallimento Il polacco si lascia al… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Igor #Tudor e Pablo #Longoria dell'#OlympiqueMarsiglia hanno convinto Ruslan #Malinovsky ad aprire al trasferimento al Mars… - juvinsight : Igor #Tudor e Pablo #Longoria dell'#OlympiqueMarsiglia hanno convinto Ruslan #Malinovsky ad aprire al trasferimento… - MRC_typing : A e C senza dubbio i gruppi per lo spettacolo, ma io sono fan dell’equilibrio e quindi sono team gruppo D, tra l’Ei… -